Puglia, auto termina fuoristrada e si ribalta più volte, muore imprenditore 41enne, lascia moglie e due figli

Incidente mortale sulla provinciale tra Ostuni e Carovigno, nel brindisino. Un uomo di 41 anni muore dopo essersi schiantato con l’auto contro un muretto a secco.

Schianto fatale nel brindisino: un’auto si ribalta più volte

Nel pomeriggio di oggi, lungo la provinciale che collega Ostuni a Carovigno, si è verificato un grave incidente che ha portato alla morte di un imprenditore 41enne.

La sua vettura, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada, terminando la corsa contro un muretto a secco e ribaltandosi più volte. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire

Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’incidente. Non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto, che ha portato al tragico impatto. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi sul luogo dell’accaduto per ricostruire ogni dettaglio e chiarire le cause dell’incidente.

Un imprenditore lascia moglie e due figli

La vittima era un imprenditore locale, la cui identità non è stata ancora divulgata, residente nella zona di Ostuni. Lascia una moglie e due figli, lasciando nello sconforto la famiglia e la comunità locale. La tragedia ha scosso profondamente il brindisino, dove l’uomo era conosciuto e stimato per la sua attività lavorativa.