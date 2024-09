Nel barese, scontro tra due auto sulla Ss100, una prende fuoco, tre feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Incidente nel pomeriggio sulla Ss100 tra Casamassima e Sammichele di Bari, direzione Taranto. Due auto si scontrano e prendono fuoco, diversi feriti gravi.

Violento scontro tra due auto sulla Ss100

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale si è verificato lungo la Ss100, nel tratto tra Casamassima e Sammichele di Bari.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente mentre percorrevano la carreggiata in direzione Taranto.

A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, generando una situazione di pericolo e richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi.

Foto da Bit-Live