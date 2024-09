Perde il controllo della sua Ford Fiesta, muore sul colpo il 20enne Angelo Loprete

0 Condivisioni Facebook Twitter

Angelo Loprete, 20 anni, è morto in un incidente lungo la provinciale 47, a Jesolo. Il giovane, residente a Eraclea, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta finendo fuori strada nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è stato lanciato nelle prime ore del mattino da un passante che ha notato una ruota tra la vegetazione. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto ed hanno estratto il corpo senza vita di Angelo Loprete dall’auto, terminando le operazioni di soccorso poco dopo le 11, con il recupero del veicolo finito sull’argine del Piave.

Sul luogo sono intervenuti anche la polizia locale, per i rilievi necessari, e il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso del giovane. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, ma non risultano altri veicoli coinvolti. Attraverso i rilievi e le immagini delle telecamere presenti nella zona, gli agenti stanno cercando di determinare l’ora esatta dell’accaduto.

Il ricordo di Angelo Loprete

Secondo quanto riportato, Angelo Loprete era un ex studente dell’istituto alberghiero Elena Cornaro di Jesolo e, dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare. La sera dell’incidente, venerdì 27 settembre, si era recato a trovare un’amica a Spinea e, dopo un certo orario, aveva ripreso la strada di casa. Gli amici lo ricordano come “un ragazzo solare, affettuoso ed espansivo”, sempre pronto ad abbracciare le persone care. Angelo era nipote di un commerciante di origine pugliese, noto in città per la rivendita di prodotti tipici.

La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin, ha espresso il suo dolore per la tragica scomparsa del giovane: “La città abbraccia i genitori di Angelo. Poteva essere il figlio di ciascuno di noi. La notizia ci ha sconvolti”.