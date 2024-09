A21, auto con quattro giovani si schianta contro guardrail, 19enne in fin di vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica 29 settembre, attorno alle 7 del mattino, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A21 tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona.

Un’auto con quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, è finita contro un guardrail, provocando il ferimento grave di un ragazzo di 19 anni.

Soccorsi immediati dopo l’impatto

Dopo lo schianto, è stato immediatamente lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi. Uno dei passeggeri, un 19enne, è stato trovato in condizioni gravissime all’interno del veicolo ed è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori.

A causa delle sue condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire la causa dell’impatto.

Nessun altro veicolo coinvolto

Dalle prime ricostruzioni sembra che nessun’altra auto sia stata coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per determinare le circostanze esatte dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

I rilievi sono ancora in corso per ottenere un quadro chiaro della dinamica dell’impatto, mentre i tre giovani che si trovavano a bordo del veicolo insieme al 19enne stanno collaborando con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie.