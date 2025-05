Littizzetto ironizza sui militari, esplode la protesta degli Alpini: “Uno schiaffo a chi ha servito l’Italia”

Le parole pronunciate due mesi fa da Luciana Littizzetto continuano a generare polemiche, soprattutto nel mondo militare e tra gli Alpini.

Le dichiarazioni di Littizzetto e la reazione dei militari

Durante una puntata del programma “Che tempo che fa”, in onda sul Nove e condotto da Fabio Fazio, la comica Luciana Littizzetto aveva espresso una battuta che ha suscitato non poche critiche: «Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere, guardando i libri di storia si vede che, da Caporetto alla campagna di Russia, fino alla Grecia, sono più le volte che abbiamo perso…». Le sue parole, pronunciate con il tono ironico che la contraddistingue, non sono state accolte con leggerezza da diversi esponenti del mondo militare e della società civile.

Uno dei primi a reagire fu il colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare, che nel 1993 fu gravemente ferito a Mogadiscio. «Credo che esista un limite che non dovrebbe essere superato e che di fronte a donne ed uomini, che con onore indossano l’uniforme, ci si debba solo inchinare. È vero che nello spettacolo conta l’audience, ma non funziona sempre così», ha dichiarato Paglia.

La replica durante l’adunata degli Alpini a Biella

Le polemiche si sono riaccese durante l’annuale adunata nazionale degli Alpini, tenutasi quest’anno a Biella. Durante il passaggio delle sezioni bergamasche, lo speaker ufficiale ha colto l’occasione per rispondere indirettamente alla comica torinese: «Se facessimo così cagre, non ci sarebbero così tante persone. Se facessimo cagsimo, non sarebbe qui tutta questa gente. Gli Alpini hanno combattuto per la libertà, anche per la Resistenza». La dichiarazione ha ricevuto applausi e approvazione dai presenti, molti dei quali visibilmente contrariati dalle affermazioni di Littizzetto.

Nonostante l’evidente malumore, il clima dell’adunata è rimasto sereno. Nessun fischio o protesta eclatante, solo qualche battuta e una risata ironica che ha segnato il dissenso in maniera composta.

Un dibattito ancora aperto tra satira e rispetto

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione, i limiti della satira e il rispetto verso le Forze Armate. Alcuni osservatori hanno ricordato che, negli scorsi anni, anche altri episodi hanno messo gli Alpini al centro di polemiche. In particolare, durante l’adunata di Rimini del 2022, alcune partecipanti avevano denunciato episodi di molestie verbali, definendo l’ambiente come ostile. Tuttavia, nessuna denuncia formale venne sporta all’epoca.

Per ora, Luciana Littizzetto non ha replicato pubblicamente alle critiche né è tornata sull’argomento nelle ultime puntate della trasmissione.