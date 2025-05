Carfagna contro Telese: “Fai lo sciacallo sui morti”. Telese replica: “Voi non fate le leggi”

Botta e risposta tra Carfagna e Telese su astensione al referendum e conflitti internazionali: in studio volano accuse su lavoro, Gaza e ruolo dell’Occidente.

Referendum, scontro acceso su quorum e astensione

Nel corso dell’ultima puntata de L’Aria che tira, in onda su La7 e condotta da David Parenzo, il dibattito si è infiammato sui temi dei referendum di giugno e sulle principali crisi internazionali. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Luca Telese e l’onorevole Mara Carfagna, con posizioni diametralmente opposte.

Il confronto è entrato subito nel vivo quando si è parlato del quorum. Secondo Carfagna, «non l’ha inventato né La Russa, né Renzi, né altri. È stato inserito dai costituenti per proteggere il parlamento dagli assalti referendari». La deputata ha sottolineato come il meccanismo sia stato pensato per evitare che «il 10% del corpo elettorale possa cancellare una legge approvata dal Parlamento».

Carfagna ha poi definito la battaglia referendaria «tutta interna alla sinistra», facendo riferimento alle norme approvate in passato dal Partito Democratico e oggi oggetto dei quesiti. «Schlein chiama il partito a votare l’abrogazione di norme che lo stesso partito, guidato da Renzi, allora aveva approvato», ha evidenziato. Per questo, ha aggiunto, «chi non condivide lo strumento referendario o il merito dei quesiti è legittimato ad astenersi».

Accuse sul lavoro e tensioni in studio

Luca Telese, in disaccordo con la linea dell’astensione, ha accusato la maggioranza: «Voi non fate le leggi…». A quel punto Carfagna lo ha interrotto: «Sei simpatico ma fai il tribuno e fai i comizi, e io ti lascio fare». Ma il giornalista ha insistito: «Muoiono delle persone, dopo non fate i comunicati». Immediata la risposta dell’onorevole: «Non fare lo sciacallo sulla morte… Vergogna».

Carfagna ha poi rivendicato le recenti misure approvate dal governo in tema di lavoro, sostenendo che «i referendum riguardano solo una parte dei problemi» e che è necessario un intervento strutturale. «È quello che è stato fatto una settimana fa, quando addirittura i sindacati si sono dichiarati soddisfatti», ha dichiarato, accusando Telese di «tirare in ballo i morti» solo per polemizzare.

Gaza e Ucraina, duello sull’ipocrisia dell’Occidente

La tensione si è spostata infine sui conflitti internazionali, partendo dalla notizia di un possibile incontro tra Zelensky e Putin il 15 maggio in Turchia. Carfagna ha ribadito la linea dell’Occidente: «La pace non è resa. L’obiettivo è evitare la resa dell’Ucraina. L’Occidente difende sovranità territoriale e libertà».

Telese ha incalzato: «Facciamolo anche a Gaza, allora». Ma Carfagna ha risposto con fermezza, mettendo in dubbio la legittimità del governo locale: «Sovranità di Gaza retta da chi? Da Hamas? L’organizzazione terroristica che il 7 ottobre è entrata nelle case israeliane seviziando e prendendo in ostaggio donne, bambini e anziani».