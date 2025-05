Meloni esplode dietro le quinte: “Scene mai viste” prima del faccia a faccia con Mitsotakis

Attimi di tensione a Villa Doria Pamphili: Meloni spazientita per l’attesa prima del punto stampa con il premier greco Mitsotakis.

Lunga attesa dopo il vertice Italia-Grecia

Giornata intensa per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata a Villa Doria Pamphili per il vertice intergovernativo tra Italia e Grecia. Insieme al primo ministro Kyriakos Mitsotakis, la premier ha preso parte a una serie di incontri bilaterali che hanno portato alla firma di una dichiarazione congiunta e a nuovi accordi di cooperazione tra i due Paesi. Tutto secondo programma, fino al momento del punto stampa, che però ha subito un ritardo prolungato a causa dei tempi dilatati delle formalità diplomatiche.

Quando era tutto pronto per la conferenza congiunta, Meloni è rimasta per diversi minuti in piedi accanto al leader greco, in attesa che si concludessero foto ufficiali e strette di mano tra le delegazioni. La premier ha cercato di mantenere il contegno, ma alcuni segnali non sono passati inosservati.

I gesti d’insofferenza della premier

In un momento di apparente pausa, Meloni ha incrociato lo sguardo dei suoi collaboratori e non ha nascosto il fastidio. Ha allargato le braccia, scosso la testa e strabuzzato gli occhi, manifestando chiaramente il proprio disappunto per l’attesa prolungata. Un gesto eloquente, colto da chi era presente nella sala, che ha tradito l’irritazione per il ritardo nel rispetto del protocollo.

Subito dopo, la presidente del Consiglio si è ricomposta, tornando al suo consueto atteggiamento istituzionale. E quando finalmente è stato annunciato l’inizio del punto stampa, Meloni si è lasciata andare a un applauso liberatorio, che ha fatto sorridere anche il collega greco.