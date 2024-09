Alessandro Borghese racconta la sua esperienza drammatica, “Vivo per miracolo, passai tre giorni su una scialuppa di salvataggio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alessandro Borghese, noto volto televisivo e chef, iniziò la sua carriera in cucina lavorando sulle navi da crociera, un’esperienza che lo ha formato sia professionalmente che personalmente, come raccontato in un’intervista a Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini.

Il dramma dell’affondamento dell’Achille Lauro

Tra le esperienze più drammatiche vissute da Borghese vi è l’affondamento della nave da crociera su cui lavorava. L’episodio segnò profondamente lo chef, che a 18 anni si trovò ad affrontare un’emergenza di proporzioni enormi. La nave affondò a causa dell’esplosione dei motori a poppa, provocando una falla e un violento incendio.

L’equipaggio, tra cui Borghese, attese il salvataggio per tre giorni su una scialuppa, fino a quando furono recuperati da una petroliera greca. “Siamo stati tre giorni a bordo di una zattera, recuperati da una petroliera greca. Sono risalito subito a bordo di un’altra nave per lavorare, come quando cadi da cavallo e devi subito tornare in sella”, ha dichiarato.

Durante quei giorni di tensione e speranza, Borghese racconta di aver sopravvissuto grazie allo spirito di cameratismo e a razioni di cibo di fortuna.

Nel frattempo, sua madre, Barbara Bouchet, non aveva notizie del figlio: “Io ho passaporto americano, mia madre si alza una mattina e c’è la mia nave in fiamme. Il Tg dice che non ci sono italiani a bordo e quindi mia madre si mette in contatto con chiunque. Ci hanno ritrovati solo tre giorni dopo e lei lo ha saputo dalla Tv”.

Il bivio tra un importante lavoro e la televisione

Dopo l’incidente e varie esperienze lavorative, una scelta cambiò il corso della vita di Borghese: rinunciare a un’offerta di lavoro di grande prestigio in Cina per intraprendere la carriera televisiva.

Ricevette una chiamata per un provino televisivo, mentre parallelamente gli era stata proposta una posizione come direttore di alcuni importanti ristoranti in Cina per tre anni. La madre, senza dirgli nulla, aveva inviato una sua foto per la selezione televisiva.

Di fronte a questo bivio, con il parere titubante del padre sulla possibilità di una nuova partenza, Borghese scelse la Tv: una decisione che si rivelò vincente, portandolo al successo come chef e personaggio televisivo.