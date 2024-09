Gianni Sperti a Verissimo, “Avevo perso tutti i soldi, ero stato truffato, piangevo tutto il giorno”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ospite di Verissimo il 29 settembre, Gianni Sperti si è raccontato a Silvia Toffanin, svelando aspetti personali e dolorosi della sua vita: una truffa finanziaria che lo ha segnato e il periodo di depressione che ha affrontato negli ultimi anni.

La truffa subita da persone fidate

Nel 2003, Gianni Sperti ha iniziato il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, e nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione del reality La Talpa, vincendo un montepremi di 200mila euro. Tuttavia, quei soldi non sono mai arrivati nelle sue tasche a causa di una truffa subita da persone di cui si fidava. “La Talpa è stata una felicità apparente, subito dopo è successa una cosa difficile da raccontare. Sono stato truffato, questa è la parola chiave.

A farlo sono state persone che erano amiche”, ha confessato a Silvia Toffanin. Sperti ha raccontato come si sia ritrovato a scoprire un debito di cui non era a conoscenza, con i truffatori che gli presentavano documenti di pagamenti mai realmente effettuati. Durante quel difficile periodo economico, il padre di Sperti lo ha sostenuto finanziariamente. “C’è stato un momento in cui mi sono trovato senza soldi, papà mi ha aiutato. Fortunatamente lavoravo ancora e la ripresa è stata più veloce”, ha spiegato.

La lotta contro la depressione

Circa due anni fa, Gianni Sperti ha iniziato a soffrire di depressione, un disturbo che lo ha colpito in modo profondo: “Piangevo tutto il giorno senza sapere il motivo, nessuno se ne è mai accorto”, ha confessato. Grazie alla psicoterapia, Sperti è riuscito a comprendere le cause del suo malessere, legate principalmente a forti delusioni e paure verso le persone.

“Durante Uomini e Donne trattenevo le lacrime, poi uscivo dallo studio e piangevo. Sono andato in analisi, le forti delusioni che ho avuto mi hanno portato ad avere paura delle persone che ho di fronte”. Oggi, dopo un percorso interiore, l’opinionista sta decisamente meglio e ha trovato un equilibrio tra il suo “Gianni pubblico” e il “Gianni che ama stare nella natura”.

La relazione con Paola Barale e la sua situazione sentimentale

Sperti ha anche parlato della sua situazione sentimentale attuale, affermando di essere sereno e non in cerca di una relazione seria, seppure aperto a nuove frequentazioni. “Non sono un monaco, ho le mie frequentazioni poco impegnative, faccio attività fisica”.

Durante l’intervista, è emerso anche il ricordo dell’ex moglie Paola Barale, con cui ha vissuto un’importante storia d’amore e con cui, dopo la separazione, non ha più avuto contatti. “Oggi se la vedessi sarei sereno, ma ho la sensazione che lei non avrebbe lo stesso piacere. Nonostante tutto, a me farebbe piacere perché, l’ho sempre detto, è triste passare un pezzo di vita insieme e poi non condividere nemmeno una telefonata per sapere come stai”.