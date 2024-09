Puglia, si chiamava Giuseppe Salonna, l’imprenditore 41enne morto oggi dopo che la sua auto si è schiantata contro un muretto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giuseppe Salonna, 41 anni, residente a Ostuni, ha perso la vita in un grave incidente stradale sulla statale 16 tra Ostuni e Carovigno. Il titolare di un noto centro pneumatici viaggiava da solo quando la sua BMW M401 ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto a secco, ribaltandosi più volte.

La dinamica dell’incidente sulla statale tra Ostuni e Carovigno

Il drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica lungo il lungo rettilineo di otto chilometri che collega i comuni di Ostuni e Carovigno. Giuseppe Salonna viaggiava in direzione di Carovigno quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua BMW è finita nella corsia opposta, impattando contro un muretto a secco e ribaltandosi più volte prima di fermarsi sul ciglio della strada contro il guardrail.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non transitavano altri veicoli sulla statale.

Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, ma per Salonna non c’è stato nulla da fare: è morto tra le lamiere della sua auto. I rilievi dell’incidente sono stati coordinati dalla polizia locale di Ostuni con il comandante Quirico D’Aversa, mentre i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Ostuni hanno prestato supporto nelle operazioni di soccorso.

Cordoglio per la morte di Giuseppe Salonna

La statale 16 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore a causa dell’incidente. La notizia della morte di Giuseppe Salonna, che aveva appena festeggiato il suo 41° compleanno, ha suscitato profondo dolore nella comunità di Ostuni, dove l’uomo era molto conosciuto e apprezzato sia sul piano professionale che umano.

Il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, che ora piange la perdita di un marito e padre di due figli e titolare di centro pneumatici.