Cassano delle Murge, incidente nella notte, auto precipita da un cavalcavia, due vittime accertate, si tratta di una coppia

Un grave incidente a Cassano delle Murge: un’auto è precipitata da un cavalcavia nella notte, provocando due vittime. Indagini in corso per accertare le cause.

Incidente mortale nella notte

La notte scorsa, a Cassano delle Murge, un’auto è caduta da un cavalcavia. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei presenti, il veicolo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo fuori strada e precipitando giù dal ponte.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e prestare i primi soccorsi. Tuttavia, la gravità dell’incidente ha reso vano ogni tentativo di salvataggio.

Due morti nell’impatto: si tratta di una coppia

L’incidente ha avuto un esito drammatico: le prime informazioni riportano che due persone, una coppia che si trovava a bordo dell’auto al momento dell’impatto, sono decedute.

Le identità delle vittime non sono state ancora rese note, in attesa delle verifiche ufficiali e delle comunicazioni ai familiari. Le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza le dinamiche dell’accaduto, per capire se si sia trattato di un malore del conducente, di un errore umano o di un guasto tecnico al veicolo.