Scontro frontale sulla statale 16 tra un Tir e una Lancia Y, morta sul colpo una donna di 41 anni pugliese

Tragico incidente sulla statale 16 all’altezza di Campomarino: un violento scontro frontale ha causato la morte di una donna di 41 anni.

Lo schianto tra un’autoarticolato e una Lancia Y

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla statale 16 in prossimità dell’area di Tir Molise, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un autoarticolato e una Lancia Y rossa.

L’impatto frontale, dalle cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, è stato così violento da far finire la vettura contro il guardrail, a circa cento metri dal punto dello scontro.

La vittima dell’incidente

La donna deceduta, una 41enne residente a Chieuti, ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell’impatto.

I soccorsi intervenuti sul posto

Immediati i soccorsi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, dell’automedica del 118 Molise e dei volontari della Misericordia.

Sul posto sono giunti anche la Polizia stradale e i Carabinieri della compagnia adriatica. Il conducente dell’autoarticolato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per le cure necessarie.