Bari si stringe intorno alla famiglia Mariani, folla commossa per l’ultimo saluto a Mario morto a soli 27 anni

La città si stringe intorno alla famiglia di Mario Mariani, morto a 27 anni a causa di una grave malattia. Folla commossa ai funerali per dare l’ultimo saluto al giovane.

La malattia e il saluto di una comunità unita

Profonda commozione ha attraversato Bari per la morte di Mario Mariani, giovane di 27 anni colpito da una malattia che ha spezzato la sua vita ricca di amici, impegno e ambizioni per il futuro. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella famiglia e nella comunità.

Laureato, Mariani aveva costruito una rete di affetti e relazioni che si sono unite in un doloroso abbraccio per il suo ultimo saluto. I funerali si sono svolti nella chiesa del Preziosissimo Sangue in San Rocco, in via Putignani, alla presenza di un’immensa folla.

L’affetto di una città ai funerali

Il dolore composto dei familiari di Mario Mariani ha toccato profondamente tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia funebre.

Il padre, l’avvocato Carlo Mariani, la madre, la dottoressa Paola Dell’Aquila, che ha seguito da vicino ogni fase della malattia del figlio, la sorella, e la zia Giulia Dell’Aquila, docente presso l’Università di Bari, erano circondati da amici e conoscenti.

Le parole pronunciate dall’altare sono state un segno di speranza e dignità, nonostante l’intenso dolore che ha colpito tutti i presenti.

La testimonianza di speranza e il ricordo di Mario

Il ricordo di Mario Mariani si è diffuso tra chi lo conosceva e lo apprezzava per il suo impegno e la sua gioia di vivere.

La cerimonia è stata una testimonianza della forza di una comunità che si stringe attorno al dolore della famiglia.

Nonostante l’immenso cordoglio, le parole pronunciate durante la funzione hanno voluto sottolineare la speranza e la dignità con cui la famiglia sta affrontando questo momento difficile, celebrando la vita di Mario e il suo impatto positivo su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.