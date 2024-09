Esce con il cane e cade in un canale, inutili i tentati di riannimazione muore a 51 anni Andrea Giuliani

0 Condivisioni Facebook Twitter

Andrea Giuliani, 51 anni, perde la vita dopo una caduta accidentale in un canale a Misano di Gera d’Adda. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

La passeggiata serale e la tragica caduta

La sera del 28 settembre, Andrea Giuliani, 51 anni, è uscito di casa a Misano di Gera d’Adda (provincia di Bergamo) per portare a passeggio il suo cane.

Durante la camminata, probabilmente a causa del terreno bagnato, è scivolato e caduto in un canale con la testa immersa nell’acqua, profonda solo 30 centimetri.

Alcuni giovani hanno notato il cane di Giuliani, seduto sul bordo del canale e guaendo insistentemente, e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma dopo lunghi tentativi di rianimazione e il trasferimento al Policlinico San Marco di Zingonia, l’uomo è deceduto nella mattinata successiva.

Il ritrovamento nel canale di via Arrighi

Dopo le 22 di quella sera, la compagna di Giuliani ha iniziato a preoccuparsi poiché l’uomo non era ancora rientrato. Ha così chiesto alla figlia di uscire a cercarlo. In realtà, Giuliani si trovava a poca distanza da casa, in fondo al canale di via Arrighi.

Quando i ragazzi hanno notato il cane guaendo sul bordo, si sono resi conto della presenza dell’uomo nell’acqua e hanno chiamato i soccorsi.

Nonostante l’acqua non fosse molto profonda, la posizione in cui è caduto si è rivelata fatale. Le manovre di rianimazione effettuate sul posto inizialmente hanno avuto un’apparente successo, ma le condizioni dell’uomo erano critiche.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, Giuliani avrebbe perso l’equilibrio a causa del terreno scivoloso vicino al canale, finendo per cadere nell’acqua. La caduta accidentale è avvenuta in un punto del canale non particolarmente profondo, ma sufficiente a causare gravi conseguenze per il 51enne.

Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari e il successivo ricovero in prognosi riservata, la situazione si è aggravata durante la notte, portando alla morte di Andrea Giuliani poche ore dopo.