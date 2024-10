Acerra, restituito Maui il cagnolino rubato alla bimba disabile, “Siamo ladri ma onesti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Miriam, una dodicenne di Acerra con disabilità, ritrova il sorriso dopo la restituzione del suo amato cagnolino Maui, rubato da ladri che hanno risposto all’appello della famiglia.

Il furto e l’appello della famiglia

Sabato scorso, topi d’appartamento avevano fatto irruzione nella casa di Acerra, in provincia di Napoli, portando via anche il piccolo spitz tedesco, compagno inseparabile di Miriam. La bimba, costretta sulla sedia a rotelle a causa di una malattia genetica, era caduta nella disperazione per la perdita del suo “mondo”. I genitori hanno lanciato un accorato appello affinché il cane fosse restituito, facendo leva sulla compassione dei ladri.

La telefonata e il ritorno a casa di Maui

La scorsa sera, 30 settembre 2024, il lieto fine. I ladri, colpiti dalla vicenda, hanno contattato il padre di Miriam annunciando di aver lasciato il cane nei pressi del cancello. “Hanno detto con accento straniero che lo restituivano per la bambina”, ha raccontato il papà Rosario. “Hanno detto ‘siamo ladri, ma onesti’”. Il gesto ha riunito la famiglia con il cagnolino, riportando gioia nella vita di Miriam.

Una comunità in movimento per Miriam

La notizia della scomparsa e del ritrovamento di Maui ha mobilitato l’intera comunità, con numerosi messaggi di sostegno. La bimba ha potuto finalmente riabbracciare il suo amico a quattro zampe, commossa dalla solidarietà ricevuta.