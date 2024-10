Ballando, Selvaggia Lucarelli: “Sabato non ci sarò in puntata a giudicare Barbara d’Urso” e poi chiarisce

0 Condivisioni Facebook Twitter

Barbara d’Urso sarà ospite nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, ma Selvaggia Lucarelli ha confermato che non sarà presente, ironizzando sul proprio impegno con il pilates e poi spiegando che non è vero.

Barbara d’Urso ospite a Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso, ex conduttrice di Mediaset, farà il suo debutto come ballerina per una notte nel celebre programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, soprattutto dopo anni di trattative. Tuttavia, la partecipazione di Barbara d’Urso sembra non aver suscitato lo stesso entusiasmo in Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma, con cui in passato la conduttrice ha avuto diversi screzi.

In seguito all’annuncio, la Lucarelli ha pubblicato sui social una battuta ironica, commentando: “Proprio il giorno in cui ho pilates!”. Questa affermazione ha sollevato ulteriori curiosità, spingendo la giornalista a chiarire la situazione durante un’intervista con Caterina Balivo a La Volta Buona. “Sabato non ci sono purtroppo, so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta! Seh… Le piacerebbe!”. Un commento che conferma la sua presenza e che era solo una battuta.

Il passato turbolento tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso ha radici profonde. Circa dodici anni fa, le due donne hanno avuto uno scontro che ha segnato il loro rapporto. In un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, la Lucarelli ha ricordato un episodio legato alla sua ultima apparizione come ospite di un programma della d’Urso. In quel periodo, la giornalista stava affrontando un delicato momento personale a causa della sua separazione e aveva chiesto espressamente che non si parlasse di suo figlio o della sua vita privata in tv. Tuttavia, un programma concorrente iniziò a diffondere informazioni non corrette sul figlio della Lucarelli, spingendola a intervenire in diretta.

“Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore”, ha raccontato Selvaggia. Il giorno successivo, la Lucarelli era nuovamente ospite di Barbara d’Urso, ma l’accoglienza non fu delle migliori. Prima dell’inizio del programma, la conduttrice la chiamò in corridoio e la rimproverò aspramente, minacciando persino di invitare la sua controparte in trasmissione.

Un rapporto complesso, dunque, che potrebbe aggiungere un ulteriore pizzico di tensione alla partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, con la Lucarelli pronta a giudicarla senza fare sconti.