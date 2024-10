Stefania Orlando e Anna Pettinelli si scagliano contro Beatrice Luzzi: “Aberrante”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi al Grande Fratello continuano a sollevare polemiche. Stefania Orlando, Anna Pettinelli e Cesara Buonamici si schierano a difesa di Shaila Gatta a Pomeriggio Cinque.

Le opinioniste contro le parole di Beatrice Luzzi

Le critiche rivolte da Beatrice Luzzi a Shaila Gatta al Grande Fratello hanno scatenato un vivace dibattito durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, condotta da Myrta Merlino. La discussione ha preso vita dopo che Luzzi aveva giudicato negativamente gli atteggiamenti di Shaila, ritenendoli eccessivamente provocatori. Questo ha portato numerose personalità televisive a prendere posizione sulla vicenda.

Durante la puntata, la giornalista Cesara Buonamici ha difeso Shaila, sottolineando l’importanza della libertà individuale: “Sono millenni che c’è la discussione sul corpo delle donne e ci si dimentica che il corpo delle donne è il loro. Nei decenni si sono fatti dei piccoli e lenti passi avanti, adesso che lo abbiamo avuto teniamocelo. Queste ragazze sono molto belle, ma non dobbiamo proteggere i maschi dagli impulsi”.

Stefania Orlando e Anna Pettinelli intervengono

A sostenere la posizione di Buonamici sono intervenute anche Stefania Orlando e Anna Pettinelli, esprimendo apertamente le loro perplessità sulle affermazioni di Luzzi. Orlando, già in passato critica verso Luzzi, ha affermato: “La sua pezza è stata peggio del buco. Poi ha detto che se fosse stato in un altro contesto, una discoteca, lo avrebbe capito. Al Grande Fratello no perché lì i ragazzi non possono esprimersi. Questo l’ho trovato aberrante”.

Anche Anna Pettinelli ha voluto dire la sua, pur mantenendo un tono più misurato rispetto alla collega: “Beatrice non mi sembra una bacchettona ma ne ha fatto la figura. Che Shaila sia bella e si diverta a provocare al Grande Fratello… Se non lo fai lì dove lo devi fare?”.