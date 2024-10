Mamma investita e uccisa mentre accompagna i figli a scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna è stata travolta da un’auto a Napoli in via Marina. La Polizia Locale indaga sull’incidente, la 21esima vittima del 2024.

Incidente mortale a via Marina: madre di due figli perde la vita

Un grave incidente stradale si è verificato a Napoli questa mattina, 1 ottobre, in via Marina, all’altezza del parcheggio Brin. La vittima è una donna, madre di due bambini, che aveva appena accompagnato i figli a scuola nei pressi di via Ponte della Maddalena. La donna stava tornando a casa quando è stata investita da un’auto, una Fiat Panda, mentre attraversava la corsia preferenziale in via Alessandro Volta, nella zona di Sant’Erasmo. L’impatto è stato fatale, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, coordinati dal generale Ciro Esposito, insieme all’ambulanza del 118. È stato anche richiesto l’intervento del magistrato per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. L’area è stata transennata e la linea del tram è stata interrotta, causando disagi al traffico locale.

Esami tossicologici per l’investitore e traffico in tilt

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada provenendo dal lato mare quando è stata colpita dall’auto nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Per il conducente del veicolo sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, come previsto dal protocollo in casi di incidenti mortali.

Questo tragico evento segna la 21esima vittima di incidenti stradali a Napoli dall’inizio del 2024. Solo pochi giorni prima, un altro incidente mortale si era verificato a Fuorigrotta, vicino al Centro Commerciale Azzurro, dove un uomo di 74 anni, Antonio Di Napoli, era stato investito da un’auto mentre vendeva spighe.