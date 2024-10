Puglia, auto percorre corsia preferenziale non si ferma all’alt, fa un sorpasso azzardato e si ribalta

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Taranto, dove una Mercedes ha perso il controllo sul Ponte Girevole.

L’incidente sul ponte girevole

Oggi, Martedì 1 ottobre 2024, una pattuglia della polizia ha notato una Mercedes di grossa cilindrata che stava percorrendo la corsia preferenziale a velocità elevata. Arrivata sul Ponte Girevole, il conducente ha tentato un sorpasso rischioso, urtando un’altra vettura prima di colpire il marciapiede e ribaltarsi. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, ma le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Le indagini in corso

La Polizia Municipale e la Polizia di Stato sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per determinare le ragioni che hanno spinto il giovane conducente a non fermarsi all’alt intimato dalla polizia. Si stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali filmati di sorveglianza per capire meglio quanto accaduto. Le autorità locali stanno anche valutando la possibilità di rivedere le misure di sicurezza sul ponte per prevenire simili incidenti in futuro.

Il fatto ha suscitato preoccupazione tra i cittadini di Taranto, che si sono detti inquieti riguardo alla sicurezza stradale nella zona, soprattutto in un punto così cruciale come il Ponte Girevole.