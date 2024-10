Bari, scompiglio in corso Sonnino, due ragazzi stranieri ubriachi lanciano contro passanti pietre e i tavolini di un bar, ferito un carabiniere

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel quartiere Madonnella a Bari, due ragazzi di origine straniera hanno scatenato il caos lanciando pietre contro passanti e auto. Ferito un carabiniere fuori servizio.

Momenti di paura in corso Sonnino

Pomeriggio di panico in corso Sonnino a Bari: verso le 16.30, due giovani di origine straniera hanno iniziato a lanciare pietre senza motivo contro passanti e auto parcheggiate. Durante il caos, un carabiniere in borghese ha tentato di intervenire per fermare i ragazzi, ma è stato ferito al volto.

La testimonianza di un commerciante

L’episodio è stato raccontato dal titolare del caffè Perulli, Michele, che ha assistito alla scena: “Una donna impaurita è entrata nel mio bar e si è nascosta sotto il bancone. I ragazzi hanno iniziato a lanciare sedie e tavolini”. I commercianti della zona si sono mobilitati per fermare i due aggressori, trattenendoli a terra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Intervento delle forze dell’ordine e danni causati

Dopo circa 15 minuti di attesa, carabinieri, polizia e ambulanza sono arrivati sul posto. Uno dei due giovani è stato portato via dalle forze dell’ordine, mentre l’altro è finito al pronto soccorso. Il lancio delle pietre ha causato diversi danni, tra cui vetri di auto rotti in via Gorizia. La scena, definita da alcuni residenti come “da far west”, ha sconvolto i passanti, tra cui famiglie con bambini.