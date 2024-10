Chiara Biasi frecciata al veleno a Fedez per i suoi rapporti con ultras: “Chi ti ferisce si distrugge da solo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo settimane di silenzio in seguito al dissing tra Fedez e Tony Effe che l’ha coinvolta, Chiara Biasi torna a parlare e lancia una frecciata indirizzata proprio al rapper di Rozzano. Il riferimento è alla frase di Fedez in cui l’influencer veniva accusata di fare uso di sostanze (“Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega”), facendo riferimento alla ketamina. Biasi non aveva replicato subito, se non con un post poi cancellato dai social.

La frecciata su Instagram e la vendetta silenziosa

Con l’arresto di alcuni ultras milanisti legati a Fedez – tra cui la sua guardia del corpo Christian Rosiello – l’influencer ha colto l’occasione per togliersi il famoso sassolino dalla scarpa.

Nelle sue storie di Instagram, Biasi ha pubblicato una frase significativa: “Non vendicarti mai, siediti e aspetta. Coloro che ti feriscono, spesso si distruggono da soli”. Un messaggio chiaro, che sembra riferirsi proprio al rapper milanese.

L’influencer ha così risposto in maniera indiretta, prendendosi una rivincita silenziosa su quanto accaduto.

Rapporti tra Fedez e gli ultras milanisti arrestati

Ismail Hagag e Christian Rosiello, due degli ultras milanisti arrestati di recente, erano stati visti in compagnia di Fedez poche ore prima del loro arresto. La vicinanza del rapper agli ultras, in particolare a Rosiello, sua guardia del corpo, non è mai stata nascosta.

Inoltre, dalle ultime intercettazioni emergono rapporti di affari e personali tra Fedez e Luca Lucci, leader della curva sud milanista e anch’egli in carcere. Tra i progetti condivisi vi sarebbe stato il tentativo di promuovere la bevanda Boem all’interno dello stadio attraverso la collaborazione con gli ultras.