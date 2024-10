Bimbo di 3 anni dopo cedimento di una grata cade in un parcheggio sotterraneo, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 3 anni è caduto in un parcheggio sotterraneo a Genova Pegli dopo il cedimento di una grata di areazione. È stato ricoverato al Gaslini, ora è stabile.

Caduta improvvisa mentre giocava

L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio in piazza Rapisardi, dove il piccolo stava giocando con la madre. Salendo sopra le grate di copertura di un condotto di areazione, la struttura ha ceduto, facendo precipitare il bambino da un’altezza di oltre cinque metri. Il bimbo è caduto nel parcheggio interrato sottostante, spaventando familiari e passanti presenti.

Tempestivi soccorsi e ricovero al Gaslini

I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare il bambino e affidarlo al personale sanitario del 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini, è stato stabilizzato; gli accertamenti medici hanno escluso lesioni interne o pericolo di vita. Il piccolo ha riportato una frattura al femore sinistro e rimane sotto osservazione, mentre i medici valutano come intervenire sul danno osseo.

Area sequestrata e indagini in corso

La zona dell’incidente è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. L’area è stata transennata, e la polizia ha effettuato rilievi sul posto, analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando le testimonianze per comprendere come la grata abbia ceduto. Resta da stabilire la responsabilità dell’accaduto, considerando che non vi erano segnali di divieto nell’area.