Uragano Helene: coppia muore abbracciata nella propria casa, insieme da più di 50 anni, “Si sono amati fino alla fine dei loro giorni”

Due coniugi, Marcia e Jerry Savage, sono stati trovati senza vita abbracciati dopo il crollo di un albero sulla loro casa, durante il passaggio dell’uragano Helene in South Carolina.

L’incidente e il dramma familiare

La coppia, rispettivamente di 74 e 78 anni, è rimasta vittima dell’uragano mentre si trovava a letto nella loro casa di Beech Island. Un grande albero si è abbattuto improvvisamente sulla loro camera da letto, distruggendo il tetto e uccidendo i due coniugi. I parenti, presenti nelle altre stanze, hanno raccontato di aver sentito un forte schianto e di essere accorsi immediatamente sul luogo della tragedia, trovando il soffitto e l’albero schiantati sul letto.

La testimonianza del nipote

Il nipote 22enne della coppia ha ricordato gli ultimi momenti dei nonni. “Erano insieme e si sono amati fino alla fine dei loro giorni”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto che il nonno ha cercato di proteggere la nonna dall’albero, abbracciandola nell’ultimo istante. La comunità locale si è stretta attorno al giovane e ai suoi familiari, esprimendo il proprio cordoglio.

Una vita insieme, fino alla fine

Marcia e Jerry Savage erano sposati da oltre 50 anni e si erano conosciuti da adolescenti. Lei, cassiera di banca in pensione e attiva nella chiesa locale; lui, lavoratore manuale esperto in vari mestieri, tra cui elettricista e falegname. Ricordati come generosi, gentili e umili, sono morti insieme, così come avevano vissuto, legati da un amore duraturo.