Sossio e Ursula, tensione alle stelle, lei: “200€ per i figli, vergogna”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti di “Uomini e Donne”, tornano a scontrarsi pubblicamente sui social, con accuse reciproche legate al loro rapporto.

Le accuse di Ursula Bennardo

La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nota per la sua turbolenza, ha avuto un nuovo capitolo di scontri verbali. I due, che si sono lasciati definitivamente dopo essere diventati genitori della piccola Bianca nel 2019, continuano a lanciarsi accuse pesanti. Nei giorni scorsi, Ursula ha utilizzato le sue Instagram stories per esprimere il suo malcontento: “Vi sembra normale che un genitore, che vive lontano dalla figlia per sua scelta, si preoccupi solo di vietare esposizioni sui social o il rinnovo dei documenti, impedendo così viaggi e vacanze?”.

L’ex dama di “Uomini e Donne” ha proseguito il suo attacco, sostenendo che Sossio non si preoccupi del benessere della figlia, né economicamente né emotivamente: “Strumentalizzare la situazione per avere attenzione sui social, quando non si è mai occupato né delle spese né dei figli, e pensare che 200€ al mese possano bastare è assurdo”.

Ursula ha concluso il suo sfogo dicendo di essere “schifata” e che non avrebbe voluto trattare la questione pubblicamente, ma ha sentito di doverlo fare a causa dell’esasperazione raggiunta. “Per motivi legali non posso dire di più, ma sono esausta”, ha aggiunto.

La replica di Sossio Aruta

Di fronte a queste accuse, Sossio Aruta non è rimasto in silenzio. Durante un’intervista a “Casa Lollo”, ha difeso il suo comportamento e ha spiegato la sua versione dei fatti. “Ho amato davvero Ursula, ma lei mi ha sempre giudicato male, vedendomi come una persona inferiore per cultura e modi di fare. Nonostante tutto, l’ho amata anche nei suoi difetti”.

In merito alla questione della figlia Bianca, Sossio ha respinto le accuse di essere un padre assente, sottolineando che non è vero che gli viene impedito di vederla: “Non ho mai detto che Ursula non mi permette di vedere mia figlia. Semplicemente, mi è dispiaciuto scoprire dai social che si trovava a Napoli per lavoro, a pochi chilometri da me, senza che io ne fossi informato. Sarebbe stata un’occasione per vedere mia figlia, insieme a mia madre, mentre lei lavorava”.

Sossio ha concluso affermando che desidererebbe mantenere un rapporto civile con la sua ex compagna, ma ha espresso il suo rammarico per la mancanza di collaborazione: “Mi farebbe piacere, ma lei fa capire il contrario in modo ironico. Mi cadono le braccia”.