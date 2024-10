Celentano sui social durissimo contro Teo Teocoli: “Chiamami se vuoi tanto io non ti rispondo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il comico Teo Teocoli si lamenta pubblicamente del silenzio dell’amico storico Adriano Celentano, che risponde sui social media.

Le lamentele di Teocoli sul rapporto con Celentano

Nel settembre 2024, durante un episodio del podcast Tintoria, Teo Teocoli ha rivelato la sua delusione per la fine dei contatti con il suo storico amico Adriano Celentano. Il comico ha descritto come la loro amicizia, iniziata quando lui aveva solo 14 anni, sia improvvisamente cessata negli ultimi cinque anni. Teocoli ha ricordato con affetto gli anni passati a frequentare Celentano in via Gluck, sottolineando come il cantante fosse un suo idolo fin dalla gioventù.

Durante l’intervista, Teocoli ha espresso il suo rammarico, dichiarando: “Io e Adriano eravamo amicissimi, ma da cinque anni è scomparso, non risponde più al telefono, forse è morto”. Il comico ha continuato il suo racconto, citando numerosi aneddoti legati alla loro amicizia, tra cui le celebrazioni dei compleanni insieme, visto che Celentano festeggiava il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Tuttavia, Teocoli non ha potuto nascondere il suo disappunto per l’apparente distacco: “In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto”.

La risposta di Celentano via social

Dopo un mese di silenzio, Adriano Celentano ha deciso di rispondere pubblicamente a Teocoli tramite un post sui suoi canali social, mantenendo il tono ironico che ha caratterizzato la loro amicizia. Celentano ha scritto: “Ciao Teo, ma… cos’è questa storia…? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE!…”.

Il tono sembra scherzoso ma poi Celentano conclude così: “Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io… quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo”. La risposta ha suscitato curiosità e stupore nei fan, che non si aspettavano una replica così dura da parte del cantante.