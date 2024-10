Jannik Sinner e Anna Kalinskaja: voci sempre più insistenti di nozze, la proposta in una festa esclusiva a New York

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile matrimonio tra il tennista Jannik Sinner e la collega Anna Kalinskaja. La proposta sarebbe stata fatta durante una festa esclusiva a New York, a conclusione degli US Open.

La proposta di matrimonio a New York

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, l’attuale numero uno del mondo avrebbe chiesto ad Anna Kalinskaja di sposarlo durante una festa afro organizzata al Chelsea Market di New York.

L’evento, curato dal famoso organizzatore di eventi Unik Ernest, ha visto la partecipazione della coppia dopo la conclusione degli US Open, torneo vinto da Sinner.

Durante la serata, Jannik avrebbe sussurrato in inglese ad Anna: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”, ricevendo come risposta un entusiasta “Ti direi che lo voglio”.

I dettagli della relazione

La relazione tra Sinner e Kalinskaja sembra aver avuto difficoltà nel trovare momenti di intimità, come riportato dal settimanale, che li definisce “la coppia dell’anno”.

Anche se la proposta di matrimonio non è stata formale, i toni utilizzati lasciano intendere che i due tennisti stiano considerando seriamente la possibilità di convolare a nozze.

Un matrimonio per ridare serenità a Sinner

L’eventuale matrimonio potrebbe avvenire già entro la fine dell’anno e rappresentare un momento di serenità per Jannik Sinner, che attende la decisione finale dell’Agenzia Mondiale Antidoping.

Il tennista è attualmente sotto processo per la positività a due controlli antidoping avvenuti nel marzo scorso, e il matrimonio potrebbe essere una svolta positiva nella sua vita personale e professionale.