Affari tuoi, Stefano De Martino scherza con i concorrenti mettendo su un siparietto che fa divertire il pubblico, ridono tutti in studio

Durante la puntata di ieri, venerdì 4 ottobre di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è reso protagonista di un divertente scambio con Vito, marito di Miriana dalla Puglia. Il conduttore ha scherzato sulla gelosia del marito, creando un momento di leggerezza che ha coinvolto il pubblico.

Divertente siparietto tra Stefano De Martino e Vito

Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, venerdì 4 ottobre, il conduttore Stefano De Martino ha interagito con Miriana, una concorrente proveniente dalla Puglia, e suo marito Vito. Miriana, farmacista e modella, è sposata con Vito da pochi mesi. La coppia è stata presentata da De Martino come “una coppia modello”, e il conduttore ha subito colto l’occasione per scherzare sul loro matrimonio. Durante la trasmissione, Stefano ha commentato con ironia la gelosia del marito, affermando: “Per me, tua moglie è come una sorella, che vuoi fare?”. Il tutto è stato accolto con grande divertimento dal pubblico in studio.

Il momento clou del siparietto è arrivato quando Vito ha chiesto al conduttore di avvicinarsi. De Martino ha subito cercato di giustificarsi: “Abbiamo ballato solo in amicizia, ti giuro! È come se fosse mia sorella!”. Alla fine, Vito ha rivelato il vero motivo della richiesta: voleva semplicemente toccare il fermacravatte di Stefano, che considerava un portafortuna. De Martino, tirando un sospiro di sollievo, ha scherzato: “Per un attimo ho avuto paura”.

Il finale di gara tra emozioni e colpi di scena

La partecipazione di Miriana e Vito alla trasmissione è stata segnata da un susseguirsi di emozioni. La coppia ha iniziato a giocare con una serie di buone scelte che li hanno portati a un’offerta iniziale di 40mila euro, che hanno deciso di rifiutare. Successivamente, il gioco ha preso una piega inaspettata: il pacco da loro scelto ha rivelato la somma massima di 100mila euro, portando così il Dottore a ridurre l’offerta a 15mila euro.

Nonostante la tentazione di accettare l’offerta, la coppia ha deciso di continuare la partita. Con il proseguire del gioco, la cifra massima disponibile è scesa ulteriormente. Alla fine, la coppia ha portato a casa 15mila euro in gettoni d’oro, un risultato che ha lasciato un mix di soddisfazione e rammarico per il mancato colpo grosso.