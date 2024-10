Incidente nella notte, frontale tra Fiat 500 e Dacia, muore Domenica, giovane mamma di 35 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica Speria, 35 anni, perde la vita in un grave incidente stradale sulla strada nazionale per Carpi; feriti il compagno e un altro conducente.

L’incidente a Soliera

Nelle scorse ore, sulla strada nazionale per Carpi, ad Appalto di Soliera in provincia di Modena, si è verificato un incidente mortale.

Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500 Abarth rossa e una Dacia Duster bianca. Alla guida della Fiat, un uomo di 32 anni, compagno della vittima, mentre sulla Dacia viaggiava un 47enne di Carpi insieme alla moglie.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto di notte, nel tratto prospiciente all’Hotel Marchi, caratterizzato da una carreggiata larga e da uno spartitraffico.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la 500 Abarth stesse effettuando un sorpasso; il conducente potrebbe non aver notato per tempo lo spartitraffico, portandolo a sterzare bruscamente verso destra, impattando contro la Dacia Duster.

A seguito della collisione, la Duster è finita fuori strada, urtando un palo, mentre la 500 si è ribaltata più volte, concludendo la sua corsa al centro della carreggiata.

La vittima e i feriti

Domenica Speria, estetista e madre di un bambino di 9 anni, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un’ora.

All’arrivo dei sanitari, la donna era già in arresto cardiaco e, nonostante la corsa verso l’ospedale Ramazzini di Carpi, è morta durante il tragitto.

Il compagno, che guidava la Fiat 500, è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni, ma non è in pericolo di vita. È stato indagato per omicidio stradale. Ferito anche il conducente della Dacia Duster, che è stato portato all’ospedale di Baggiovara con ferite di lieve entità.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare la dinamica esatta dell’incidente. Tra i punti da verificare, se la coppia indossasse le cinture di sicurezza, poiché la vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Inoltre, sono in corso le analisi per valutare il tasso alcolemico del 32enne alla guida della 500 Abarth, dato che i primi accertamenti indicherebbero un livello superiore al consentito.