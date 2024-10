Puglia, incidente all’alba, scontro tra un minibus e una Punto, 5 feriti, uno è grave

0 Condivisioni Facebook Twitter

Scontro tra una Fiat Punto e un minibus sulla strada statale 613 in direzione di Lecce; cinque persone ferite, soccorsi immediati all’alba.

Scontro sulla SS 613

L’incidente è avvenuto alle 4:30 sulla strada statale 613, nel tratto che collega Brindisi a Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e un minibus Renault da nove posti si sono scontrati all’altezza dello svincolo per Torchiarolo, in direzione del capoluogo salentino.

Cinque feriti trasportati in ospedale

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 ha trasportato i feriti nei vicini ospedali.

I quattro occupanti della Fiat Punto sono stati portati in codice giallo, mentre una persona a bordo del minibus è stata trasportata in codice rosso, indicando una condizione più critica.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine in azione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per mettere in sicurezza la strada e i veicoli coinvolti.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di accertarne le cause e le eventuali responsabilità.