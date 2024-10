Amadeus, il suo programma non decolla e lui sui social fa un tutorial per spiegare come sintonizzarsi sul canale Nove

0 Condivisioni Facebook Twitter

Amadeus ha pubblicato su Instagram un breve tutorial per aiutare i telespettatori a sintonizzarsi sul canale Nove, dove va in onda il suo programma “Chissà chi è”.

Il tutorial di Amadeus per vedere “Chissà chi è” sul Nove

Nelle ultime ore, Amadeus ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui fornisce ai suoi follower una guida per sintonizzarsi sul canale Nove. Il conduttore, noto per la sua lunga carriera televisiva, ha deciso di aiutare chiunque abbia difficoltà a trovare il canale, dove ogni sera viene trasmesso il suo nuovo programma “Chissà chi è”.

Nel video, della durata di circa 30 secondi, Amadeus spiega passo dopo passo come utilizzare il telecomando per selezionare correttamente il canale, con istruzioni sia per la televisione tradizionale che per quella satellitare. “Volevo ringraziare le signore e i signori che mi dicono che non riescono a vedere il canale Nove, piccolo tutorial”, ha dichiarato, con il telecomando alla mano, mostrando il procedimento con la consueta eleganza e simpatia che lo caratterizza. Il tutorial ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti sui social, scatenando diverse reazioni tra i suoi seguaci.

Reazioni al tutorial di Amadeus

Le storie pubblicate da Amadeus non sono passate inosservate. Alcuni spettatori hanno interpretato l’iniziativa come un tentativo di risollevare gli ascolti di “Chissà chi è”, che finora non ha raggiunto i numeri sperati. Il programma, trasmesso in una fascia oraria competitiva, si trova a confrontarsi con trasmissioni consolidate come “Affari tuoi” condotto da Stefano De Martino, che ha ottenuto risultati notevoli in termini di ascolti. Nonostante ciò, il game show di Amadeus, prodotto da Discovery, rappresenta una sfida per l’emittente, che ha puntato su un volto noto della televisione italiana per attirare l’attenzione del pubblico su un canale generalmente meno frequentato.

I commenti non si sono fatti attendere, con utenti che hanno apprezzato il gesto del conduttore, considerandolo un modo simpatico per coinvolgere e facilitare i telespettatori. Altri, invece, hanno visto in questa mossa una strategia per competere con programmi più blasonati della stessa fascia oraria, mettendo in evidenza le difficoltà di “Chissà chi è” nel conquistare una parte consistente del pubblico televisivo italiano.