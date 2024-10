Ballando, Selvaggia Lucarelli umilia Angelo Madonia: “Sei diventato come la Bruganelli”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia protagonisti di un acceso scambio di battute a Ballando con le stelle. La giurata ha criticato il maestro di danza, alludendo alla sua relazione con Sonia Bruganelli.

Commenti critici di Selvaggia Lucarelli sull’esibizione di Federica Pellegrini

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle, uno scontro verbale tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia ha catturato l’attenzione del pubblico. L’episodio è avvenuto dopo la performance di Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto e partner di ballo di Madonia. Durante l’esibizione di tango, la Pellegrini ha mostrato miglioramenti rispetto alla settimana precedente, ma non è riuscita a convincere del tutto la giurata Lucarelli, che ha sottolineato alcune criticità nella sua performance.

Lucarelli ha commentato: “Abbiamo visto un netto miglioramento. Ci sembra evidente che, laddove non arrivi con il talento nel ballo, arrivi con la tigna della sportiva”. Pur riconoscendo lo sforzo della Pellegrini, ha aggiunto che la concentrazione eccessiva della campionessa stonava con l’interpretazione generale: “C’era l’interpretazione gioiosa di Barbareschi, mentre tu sembravi osservare le mattonelle in una vasca”.

Il battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia

A quel punto, Angelo Madonia ha interrotto il commento di Lucarelli, insinuando con una battuta che la giurata non avesse le competenze tecniche necessarie per esprimere un giudizio accurato sulla danza. “Lei è un’intenditrice di danza, lo sa”, ha ironizzato Madonia. La risposta della giurata non si è fatta attendere e Federica Pellegrini ha cercato di placare la situazione dicendo: “Madonia, ti prego”, temendo l’inizio di uno scontro.

Lucarelli, evidentemente infastidita, ha replicato facendo riferimento alla relazione di Madonia con Sonia Bruganelli: “Stare con Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei. La simpatia è virale. Quest’anno hai l’opportunità di ballare con una stella del genere e ti metti a fare battute su di me?”. La frecciatina di Lucarelli ha così chiuso lo scambio, lasciando intendere che il rapporto personale di Madonia con la Bruganelli avesse influito sul suo atteggiamento durante la trasmissione.

Questo breve scontro tra giurata e maestro di danza ha movimentato la serata di Ballando con le stelle.