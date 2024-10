Bari, presentata la focaccia barese da Guinness dei primati: 40 kg e 2 metri di diametro, di gusto Made in Puglia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alla Fiera del Levante di Bari è stata presentata una versione oversize della tradizionale focaccia barese, dal peso di 40 kg e con un diametro di 2 metri.

La focaccia, realizzata con ingredienti tipici della Puglia, tra cui 25 kg di farina, 5 litri di olio extravergine d’oliva e 20 kg di pomodori, è stata esposta da Coldiretti Puglia al mercato regionale dei contadini di Campagna Amica, chiudendo in bellezza la manifestazione della Campionaria.

Un tributo alla Dieta Mediterranea e al Made in Italy

La maxi focaccia è un omaggio al Made in Italy e alla Dieta Mediterranea, rappresentando uno dei 365 prodotti tradizionali pugliesi riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura. Durante l’87^ edizione della Fiera del Levante, il cibo ha dominato la scena, grazie agli agricoltori pugliesi che hanno portato i prodotti tipici della regione al mercato di Campagna Amica.

Coldiretti Puglia: difendere l’autenticità del Made in Italy

Coldiretti Puglia sottolinea l’importanza di proteggere i prodotti italiani dal fenomeno del “fake in Italy”, che sfrutta il concetto di ultima trasformazione sostanziale degli alimenti per vendere cibo straniero come italiano. Per contrastare questa frode alimentare, Coldiretti ha lanciato una mobilitazione al Brennero con l’obiettivo di raccogliere un milione di firme per una proposta di legge europea che garantisca trasparenza su ciò che portiamo in tavola.

La Puglia, eccellenza italiana tra DOP, IGP e agricoltura biologica

La Puglia vanta un patrimonio agroalimentare di alto livello, con 60 cibi e vini certificati DOP e IGP, 11 prodotti DOP come il Pane di Altamura e la mozzarella di bufala, e 9 IGP, tra cui l’olio di Puglia, la burrata di Andria e la Cipolla Bianca di Margherita. La regione è tra le prime in Italia per il numero di prodotti agroalimentari certificati, con 29 vini DOC, 6 IGP, e oltre 321mila ettari di terreno destinati all’agricoltura biologica, settore che ha visto una crescita del 12% in un anno.

La campagna #NoFakeInItaly

Per difendere la qualità e l’autenticità del Made in Italy agroalimentare, Coldiretti Puglia ha lanciato una campagna a sostegno dei prodotti italiani contro l’importazione di cibo dall’estero che non rispetta le norme di sicurezza alimentare, ambientale e i diritti dei lavoratori. La campagna può essere sostenuta firmando in tutti i mercati di Campagna Amica e negli uffici Coldiretti, e sarà promossa anche sui social media con l’hashtag #NoFakeInItaly.