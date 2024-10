Tensione a Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli risponde duramente alla giuria ma la frase che dice a Mariotto non piace a nessuno

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri, sabato 5 ottobre, Sonia Bruganelli ha deciso di replicare con fermezza alle critiche ricevute dai giudici, abbandonando il suo atteggiamento iniziale più contenuto. Il confronto con la giuria si è acceso, in particolare con Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Le critiche dei giudici e la replica di Bruganelli

Durante la puntata, la performance di Sonia Bruganelli ha ricevuto valutazioni non del tutto positive da parte della giuria. Ivan Zazzaroni, in particolare, ha sottolineato come la concorrente avesse mostrato un calo nella fase finale dell’esibizione: “Dopo un inizio un po’ pesante eri andata meglio, la parte centrale non mi era dispiaciuta, poi nel finale ti sei persa. Lui ti ha protetta molto”. Anche Fabio Canino ha aggiunto le sue critiche: “Tu hai capito, dallo sguardo ho compreso. Abbiamo citato la tv di Barbara d’Urso… la tv del dolore. Perché così era. Non è venuto bene, per nulla”.

Nonostante queste osservazioni, la giudice Carolyn Smith è stata più indulgente, facendo notare: “C’erano tante piccole cose non precise. In alcuni momenti vi siete persi. Almeno hai continuato a ballare”. Tuttavia, stavolta la Bruganelli non è rimasta in silenzio. Ha risposto a Zazzaroni con ironia e una frecciatina: “Posso dire una cosa? Poi sto zitta in questa mia versione Gandhi. Però ho visto la prima puntata di Ballando del 2007 di Zazzaroni e pareva avesse due gambe sinistre. Tu hai partecipato e dovresti saperlo che le prime puntate non è facile. Potresti essere più morbido perché ci sei passato”.

Il botta e risposta con Lucarelli e la proposta a Mariotto

Anche con Selvaggia Lucarelli il confronto è stato acceso. La giornalista ha punzecchiato la concorrente, sottolineando che la sua forte personalità non emergeva sulla pista da ballo: “Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti, tu non sei la prima. Con te succede una cosa strana. Sulla pista sparisce la grande personalità che hai fuori. Non balli bene, ma il tuo problema è che sei piccola sulla pista”.

La risposta di Bruganelli non si è fatta attendere: “Io da te mi aspettavo più acume. Quella donna lì è una donna che ha aspettato 50 anni a uscire fuori. Quindi sono piccola perché non l’ho mai fatta. Tu sei molto diretta, ascolta quello che dico. Questo è un qualcosa che non mi appartiene”.

A chiudere la serata, un momento di leggerezza con Guillermo Mariotto, a cui Bruganelli ha fatto una proposta ironica: “Io avrei una proposta per te. Tu già sai quanto mi vuoi dare, vero? Se mi aggiungi due punti, chiedo a Madonia se prende un caffè con te. Perché tanto a te interessa solo quella roba lì”.

Ma sui social la frase della Bruganelli non è piaciuta a tanti e i commenti: ”la Bruganelli è di una bassezza unica” si sono sprecati.