Verissimo, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi ospiti dalla Toffanin, lui: “Con Eleonora provo emozioni uniche”

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono ritrovati nello studio di Verissimo per parlare del momento delicato che stanno vivendo come famiglia.

Le emozioni di Massimo Ciavarro a Verissimo

Ospiti di Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 6 ottobre di Verissimo, Eleonora Giorgi e il suo ex marito Massimo Ciavarro hanno condiviso un momento intenso e toccante. Insieme, hanno aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Eleonora, che sta affrontando un difficile percorso contro un tumore al pancreas.

Ciavarro, emozionato, ha dichiarato: “Starle vicino è un’emozione particolare, da tempo ero scomparso. Mi sono rifugiato a Lampedusa, ma quando mi ha raccontato del suo problema di salute non ero d’accordo a renderlo pubblico. Ha fatto bene però: tante persone mi fermano e mi dicono che trovano forza nei suoi racconti”. Queste parole sottolineano il legame ancora forte tra i due, nonostante la separazione avvenuta anni fa.

Eleonora Giorgi, visibilmente provata ma determinata, ha parlato del suo percorso terapeutico: “Ora mi sto sottoponendo alla chemio, spero di poter entrare in cure sperimentali. Stamattina stavo male, ma ora mi sento meglio e continuo a sperare. Non posso lasciare mio figlio Gabriele“.

Il messaggio di Paolo Ciavarro ai genitori

Durante la trasmissione è stato trasmesso un video messaggio di Paolo Ciavarro, figlio della coppia, che ha voluto esprimere la sua vicinanza e gratitudine ai genitori. “Cari mamma e papà, sono felice di vedervi insieme. Quest’anno è stato impegnativo, ma siamo stati bravi a trasformarlo in uno dei più belli. Papà, non sei mai mancato, e per me è stato fondamentale averti al mio fianco”. Le parole del giovane sono state cariche di emozione, dimostrando quanto l’unione familiare sia stata importante in un periodo così difficile.

Massimo Ciavarro, visibilmente commosso, ha risposto con un sorriso: “Questa situazione ha fatto diventare Paolo più uomo di me”. Anche Eleonora Giorgi ha ringraziato pubblicamente il figlio per la sua vicinanza e il supporto.