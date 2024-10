Incidente nel barese, 20enne di Modugno, perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di Modugno, 20 anni, versa in condizioni critiche a seguito di uno scontro sulla strada provinciale tra Monopoli e Alberobello.

Scontro tra moto e auto

Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 113 a bordo di una moto Kawasaki quando, per ragioni ancora da accertare, si è schiantato contro un’automobile. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. L’incidente si è verificato in una zona ricca di curve strette e tornanti, tipiche del percorso tra Monopoli e Alberobello.

Soccorsi immediati

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, poi trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre i rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Monopoli.

Possibile perdita di controllo

Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il motociclista abbia perso il controllo della sua Kawasaki all’altezza di uno dei numerosi tornanti della strada provinciale. Il 20enne avrebbe impattato violentemente contro il guard rail. Stabilizzato sul posto dai sanitari, è stato trasferito al pronto soccorso in condizioni critiche.