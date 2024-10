Incidente sulla A7, auto tampona moto, muore centauro 55enne e il suo cane

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, un grave incidente stradale sulla A7 è costato la vita a un motociclista di 55 anni e al suo cane.

Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Sud, poco prima del ponte sul Ticino. La Fiat Panda che seguiva la moto ha tamponato il motociclista, facendolo sbalzare contro il guard rail.

La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora da accertare, ma dai primi rilievi sembra che la Panda abbia urtato la motocicletta mentre il 55enne viaggiava verso Genova.

L’impatto è stato talmente violento da far sbalzare il motociclista e il suo cane, che viaggiava nel trasportino sulla moto, contro il guard rail. Purtroppo, nessuno dei due è sopravvissuto allo schianto.

Le ambulanze e l’automedica inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono arrivate in codice rosso sul posto, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare.

Intervento dei vigili del fuoco e indagini in corso

La moto è stata trovata distrutta, mentre il conducente era già deceduto. La coppia a bordo della Panda, originaria di Castelnuovo Scrivia, è stata soccorsa dai sanitari dell’Ats di Assago e trasportata all’ospedale San Matteo per accertamenti; i due hanno riportato ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pavia, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i veicoli coinvolti nello schianto.