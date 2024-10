Incidente all’alba, Fiat Punto precipita una scarpata, muore Giacomo De Respinis, aveva 24 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lutto in Alta Irpinia per la prematura scomparsa di Giacomo De Respinis, un giovane di 24 anni deceduto in un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 6 ottobre, a Lioni, provincia di Avellino.

La dinamica dell’incidente

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino in contrada Cerrete. Giacomo De Respinis, originario di Sant’Angelo dei Lombardi, stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è finito fuori strada, precipitando in una scarpata, ribaltandosi e impattando contro un albero. Con lui era presente una ragazza, anche lei di 24 anni, rimasta gravemente ferita.

I soccorsi sono stati tempestivi: i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e gli operatori del 118 sono intervenuti per liberare i due giovani dall’abitacolo e trasportarli all’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi. Nonostante gli sforzi, per Giacomo De Respinis non c’è stato nulla da fare. La giovane sopravvissuta è stata ricoverata con gravi ferite. I carabinieri della stazione di Sant’Angelo dei Lombardi stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio della gente

La notizia della morte di Giacomo De Respinis ha scosso profondamente Sant’Angelo dei Lombardi, dove il giovane era molto conosciuto. La sindaca, Rosanna Repole, ha espresso il cordoglio di tutta la cittadina alla famiglia e agli amici del giovane, dichiarando: “Conosco entrambi i giovani e le loro famiglie, due bravi ragazzi e grandi lavoratori. Preghiamo per la giovane sopravvissuta e ci stringiamo nel dolore della famiglia straziata da questa grave perdita”.