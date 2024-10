Brusca frenata su un autobus, 65enne cade e sbatte la testa contro un estintore, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’autista dell’autobus e il conducente di un’auto sono indagati per il decesso di Tigellio Spinelli, 65 anni, di Cupello (Chieti), morto a seguito di una caduta su un autobus.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto venerdì scorso a Montesilvano. Spinelli si trovava su un autobus della società Tua quando una brusca frenata ha provocato la sua caduta.

L’uomo ha battuto violentemente la testa contro gli estintori presenti a bordo del mezzo. La brusca frenata sarebbe stata causata da un’auto, una Golf, che avrebbe costretto il bus a fermarsi improvvisamente. La notizia è stata riportata da “Il Messaggero”.

Avvisi di garanzia e indagini

Sono stati notificati avvisi di garanzia sia all’autista dell’autobus che al conducente della Golf. Si tratta di un atto dovuto per consentire ai due indagati di difendersi e nominare periti durante l’autopsia. Le indagini sono coordinate dal pm Andrea Papalia e condotte dalla polizia locale.

L’autopsia e la sospensione delle patenti

L’autopsia, condotta dal medico legale Cristian D’Ovidio, ha evidenziato un grave trauma cranico. Sono in corso ulteriori accertamenti per confermare la compatibilità degli estintori dell’autobus come superficie di impatto che ha causato la morte di Spinelli.