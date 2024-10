Ritrovato il medico scomparso da giorni il 39enne Davide Piccinali, il fratello “Siamo insieme, sta bene”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando del San Raffaele di Milano e originario di Brescia, è stato ritrovato a Vicenza dopo essere scomparso venerdì scorso.

La scomparsa e il ritrovamento

La notizia del ritrovamento è stata data dal fratello, Dario Piccinali, all’Ansa: «È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene». La scomparsa di Davide, specializzando in cardiochirurgia all’ultimo anno presso l’ospedale San Raffaele, aveva destato molta preoccupazione tra colleghi e familiari.

La dinamica della scomparsa

Dal 3 ottobre si erano perse le tracce di Davide Piccinali dopo che si era recato al lavoro senza mai arrivare a destinazione. Non aveva fatto ritorno a casa, e la sua famiglia, preoccupata dal suo mancato arrivo in ospedale, aveva presentato denuncia.

Le ricerche e l’appartamento in ordine

Le ricerche erano state condotte dalla Polizia di Stato, che aveva ispezionato l’appartamento del medico a Milano, in zona via Padova, insieme ai familiari e al proprietario dell’immobile. La casa era in ordine, con le luci accese e senza segni di disordine o di fuga improvvisa.

Gli ultimi spostamenti

Nei giorni precedenti, Davide Piccinali aveva fatto tappa a Brescia la domenica, dopo essere tornato da un matrimonio ad Ancona, per restituire l’auto alla madre. Era poi tornato a Milano per motivi di lavoro e avrebbe dovuto recarsi nuovamente a Brescia nel fine settimana, ma nessuno aveva avuto più sue notizie.