Si chiamava Calogero Ingoglia il 25enne morto in un incidente in moto, grave l’amico

Un grave incidente stradale ha scosso Partanna, in provincia di Trapani, dove sabato sera ha perso la vita il 25enne Calogero Ingoglia. Il giovane è morto sul colpo dopo essere uscito di strada mentre era alla guida della sua moto lungo via Castelvetrano.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30. Calogero Ingoglia stava viaggiando in sella alla sua moto insieme a un amico, quando improvvisamente è uscito di strada. L’impatto è stato fatale per il giovane, e all’arrivo dei soccorsi del 118 non è rimasto altro che constatarne il decesso.

L’amico trasportato in ospedale in condizioni critiche

Il passeggero, amico della vittima, è stato subito trasportato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un primo ricovero all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Le sue condizioni sono state definite critiche.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, inclusi i carabinieri della stazione di Partanna, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, ancora in corso di accertamento.

Lutto cittadino dichiarato dal sindaco

Il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Calogero Ingoglia. «Ci stringiamo alla famiglia, ai parenti e agli amici di Calogero, ai quali esprimiamo vicinanza e cordoglio a nome dell’intera comunità partannese, in questo momento di immenso dolore», ha scritto il primo cittadino sui social.