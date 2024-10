Veronica Gentili assente a Le Iene: il padre Giuseppe è scomparso mentre lei era alle prove del programma

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’assenza di Veronica Gentili nella puntata di ieri, 6 ottobre, di Le Iene ha suscitato preoccupazione tra i fan della trasmissione e della giornalista.

La settimana precedente, Max Angioni aveva parlato di un “problema familiare molto serio” che aveva costretto la conduttrice a tornare a Roma.

Ieri sera, durante la seconda puntata, Angioni ha rivelato la triste notizia: il padre di Veronica, Giuseppe Gentili, è scomparso.

L’annuncio di Max Angioni

Il discorso di Max Angioni ha aperto la puntata del programma: “Buonasera, bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedrete da soli, Veronica Gentili non può essere con noi”. Ha poi spiegato la situazione: “La scorsa settimana era dovuta tornare d’urgenza a Roma per stare vicino al padre, che aveva avuto un grave problema di salute. Sembrava ci fosse una speranza, ma poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata chiamata perché suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare”.

Il messaggio di vicinanza

Angioni ha poi concluso esprimendo il sostegno di tutta la squadra del programma: “Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e vorrai. Ti vogliamo bene”.