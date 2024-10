Teo Teocoli, Celentano non gli parla più e lui commenta: “Tutta colpa di Claudia Mori, lei è la padrona”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Teo Teocoli ha commentato con sorpresa e delusione la risposta di Adriano Celentano, chiudendo definitivamente la possibilità di un riavvicinamento. Ha espresso anche critiche nei confronti di Claudia Mori, ritenuta responsabile dell’allontanamento.

La risposta enigmatica di Celentano non convince Teocoli

Teo Teocoli ha recentemente espresso il suo stupore in merito alla replica di Adriano Celentano riguardo alla fine del loro rapporto. Celentano aveva risposto con un enigmatico: “Non ti rispondo perché ti voglio bene”, una frase che non ha soddisfatto Teocoli, il quale ha dichiarato al Corriere della Sera: “Rimango basito, dopo tanti anni e tante risate insieme”. Il comico ha rivelato di aver tentato più volte di ristabilire i contatti con l’amico, ma senza successo. L’ultimo incontro tra i due risale al 2020, durante una tradizionale riunione per il compleanno di Celentano, ma da allora non ci sono stati più contatti. Teocoli ha ammesso di aver chiamato innumerevoli volte senza ricevere risposta.

“Avrebbe dovuto farsi vivo lui”, ha affermato l’attore, dichiarando di non voler più tentare di riallacciare il rapporto. “È triste non vedersi più, soprattutto in un momento in cui ci sono tanti problemi”.

Le critiche a Claudia Mori: “Ha sconvolto tutto”

Oltre a parlare della rottura con Celentano, Teo Teocoli ha anche rivolto accuse a Claudia Mori, moglie del cantante. Secondo il comico, Mori avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’allontanamento. “Lei fa tutto, è la padrona. Quando decide qualcosa, deve essere così. Non è stata leggera con gli amici di Adriano, ha un po’ sconvolto tutto”. Nonostante il matrimonio tra Celentano e Mori, celebrato nel 1964, Teocoli ha raccontato di essere riuscito a mantenere un forte legame con il cantante per molti anni, fino a quando la situazione è cambiata, portando a un distacco definitivo.

Il flop di Adrian e il ruolo di Claudia Mori

Un altro punto di frizione tra i due sembra essere stato il flop dello spettacolo televisivo Adrian nel 2019, cui Teocoli avrebbe dovuto partecipare. “Adriano mi aveva chiesto di interpretare lui stesso, ma la cosa non mi convinceva”, ha spiegato Teocoli, ricordando come molti artisti, tra cui Michelle Hunziker e Ambra Angiolini, abbiano abbandonato il progetto. La gestione economica dello show, sotto il controllo di Claudia Mori, è stata un ulteriore elemento di difficoltà per Teocoli, che ha deciso di lasciare il progetto prima della fine.

Alla luce di questi eventi, l’attore ha concluso definitivamente il suo rapporto con Celentano, senza aspettarsi ulteriori sviluppi.