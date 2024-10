Che tempo che fa, Amadeus sui bassi ascolti: “Pronto a citofonare alla gente” e Fazio gli risponde con una battuta su Salvini

0 Condivisioni Facebook Twitter

Amadeus, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha commentato i bassi ascolti del suo nuovo programma su Nove, mostrando consapevolezza e ironia sulla situazione.

Le dichiarazioni di Amadeus sugli ascolti del nuovo programma

Ospite di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa”, Amadeus ha riflettuto sul debutto non brillante del suo nuovo show, “Chissà chi è”, in onda su Nove. Il conduttore ha confessato di essere consapevole delle difficoltà iniziali, sottolineando come sia normale avere un periodo di adattamento su una nuova rete. “La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti. Quando inizi sapevo che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua”, ha spiegato il conduttore.

Amadeus ha inoltre ribadito di non essere sorpreso dai risultati iniziali, sottolineando la necessità di dare tempo ai telespettatori di abituarsi al nuovo format: “Io non sono sorpreso. L’ho detto in conferenza: spero di ripartire dal 3. È la verità, non per fare il modesto, ma perché fondamentalmente è così”. Ha anche espresso gratitudine verso il team di Nove, rivelando che si sente ben accolto: “Ringrazio tutto il gruppo che mi ha accolto con grande affetto”.

Amadeus tra ironia e progetti futuri

Nonostante il momento delicato, Amadeus ha affrontato la questione con il suo consueto senso dell’umorismo. Scherzando sui bassi ascolti, ha dichiarato ironicamente: “Sono disposto ad andare in giro a citofonare alle persone”. Questa battuta ha provocato la pronta risposta di Fazio, che ha alluso a un episodio controverso legato a Matteo Salvini: “La cosa dei citofoni non fa simpatia, te lo dico”, riferendosi al gesto del leader politico che, nel 2021, si recò a citofonare a una famiglia a Bologna sospettata di traffico di droga. Questo scambio di battute ha dato un tocco ironico all’intervista.

Durante l’intervista, Amadeus ha anche colto l’occasione per annunciare la data d’inizio del suo prossimo grande progetto televisivo, La Corrida. Lo show, reso celebre da Corrado, tornerà sugli schermi a partire dal 4 novembre, concludendosi il 23 dicembre. “È La Corrida di Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”, ha dichiarato Amadeus.