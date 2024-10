Heather Parisi, per la prima volta, sui social risponde alle critiche sui rapporti con le figlie

0 Condivisioni Facebook Twitter

La ballerina interviene su Instagram dopo alcuni commenti riguardanti la gestione della sua famiglia e la relazione con le figlie maggiori.

Heather Parisi ha risposto pubblicamente a delle critiche emerse su Instagram riguardanti i suoi rapporti familiari, in particolare con le sue figlie maggiori, Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Jewel Manenti. Le tensioni familiari sono emerse soprattutto dopo che la figlia Jacqueline ha rivelato di non avere contatti con la madre da circa dieci anni.

Le relazioni familiari di Heather Parisi

La famiglia di Heather Parisi è spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per i rapporti non sempre sereni con le sue figlie maggiori. La ballerina, che vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due figli Elizabeth e Dylan, ha recentemente visitato l’Italia. La visita ha coinciso con la partenza della figlia Jacqueline e del suo compagno, il cantautore Ultimo, per gli Stati Uniti, dove attendono la nascita del loro primo figlio. Nonostante l’importante evento familiare, i rapporti tra madre e figlia sembrano rimanere distanti, con Jacqueline che ha espresso più volte di avere un legame più forte con il padre, Giovanni Di Giacomo.

Durante la sua visita in Italia, Heather Parisi ha condiviso sui social solo immagini con il marito e i due gemelli, il che ha scatenato commenti critici da parte dei suoi follower. Alcuni hanno insinuato che la ballerina trascuri le sue altre figlie, come dimostra un commento che recitava: “Sembra come se avesse solo due figli, gli altri?”.

La risposta di Heather Parisi alle critiche

Per la prima volta dopo mesi di silenzio, Heather Parisi ha deciso di rispondere pubblicamente a queste critiche. In un commento, ha definito “allucinante” la malizia di certe persone che giudicano senza conoscere i dettagli. E quando un utente ha commentato: “Certa gente è cattiva, ha una vita dimmmm e quindi vedere famiglie unite e serene fa partire le rosicate…”, lei ha replicato così: “Grazie per i tuoi pensieri. Io non avrei saputo dirlo meglio”.

Heather Parisi ha inoltre precisato la sua situazione familiare, spiegando che non ha solo due figli, ma sei: “Io e Umberto Maria abbiamo 6 figli, 1 maschio e 5 femmine”, ha dichiarato.