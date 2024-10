Enzo Paolo Turchi spiazza al Grande Fratello: rifiuta la moglie Carmen in diretta

0 Condivisioni Facebook Twitter

La reazione fredda del coreografo sorprende Alfonso Signorini e il pubblico. Si parla di una crisi nel matrimonio.

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 7 ottobre, Enzo Paolo Turchi ha sorpreso tutti con una reazione inaspettata verso la moglie Carmen Russo. Il noto coreografo, visibilmente scosso, ha manifestato la volontà di lasciare la Casa, causando stupore tra i concorrenti e il conduttore Alfonso Signorini.

Il confronto tra Enzo Paolo e Carmen

Nel tentativo di convincerlo a rimanere nel programma, la produzione del Grande Fratello ha organizzato un incontro con la moglie Carmen Russo. Tuttavia, invece di mostrare affetto, Enzo Paolo Turchi si è mostrato freddo e distaccato, lasciando interdetto il pubblico. In confessionale, il coreografo ha spiegato i suoi timori: “Prima di partire, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io. Mi sento distante da lei e forse siamo stati troppo tempo insieme”.

La moglie, visibilmente preoccupata, ha cercato di rassicurarlo: “Amore, stai sereno. Maria, nostra figlia, ti vede e sorride, è serena”. Nonostante le parole di conforto di Carmen, Enzo Paolo ha ribadito la sua volontà di lasciare il programma: “Non sono nello stato d’animo giusto per continuare”. Il coreografo ha sottolineato la sua preoccupazione per il tempo lontano dalla figlia Maria, dichiarando: “Io voglio stare con lei. Portami a casa o me ne vado”.

Una crisi coniugale in diretta?

L’atteggiamento di Enzo Paolo Turchi ha sorpreso anche Alfonso Signorini, che ha commentato: “Quello che abbiamo visto ha spiazzato tutti, me per primo. Non mi aspettavo che lui accogliesse Carmen con tanta freddezza”. Anche Cesara Buonamici, opinionista del programma, ha espresso il suo sconcerto: “Non so se si tratti di un divorzio in diretta, ma c’è sicuramente qualcosa che non va”.

Il confronto tra i due coniugi si è concluso con Carmen Russo che ha cercato ancora una volta di avvicinarsi al marito chiedendogli: “Non vuoi darmi un bacio?”. Tuttavia, Enzo Paolo ha continuato a mantenere le distanze, sottolineando la sua intenzione di lasciare la Casa al più presto. Secondo alcuni commentatori, come Beatrice, la causa di questa tensione potrebbe essere legata alla genitorialità: “Lui si è innamorato della figlia e Carmen si è sentita messa da parte”.

Il destino di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello resta incerto, così come lo stato del suo matrimonio con Carmen Russo, che appare segnato da una crisi emotiva sempre più evidente.