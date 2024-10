La vita in diretta, Sonia Bruganelli criticata per la battuta a Mariotto e per essersi seduta a terra e lei si scaglia contro la Lucarelli, Matano la zittisce

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli ha dichiarato di essersi rotta una costola durante la prova di ballo e ha criticato le parole di Selvaggia Lucarelli, sentendosi ridicolizzata.

L’incidente durante Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli, ospite del programma “La Vita in Diretta”, ha raccontato di aver scoperto solo dopo la sua esibizione di sabato scorso a Ballando con le Stelle di essersi fratturata una costola. La produttrice televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis, ha rivelato di aver accusato un forte dolore dopo un movimento brusco durante la coreografia, che l’ha costretta a fermarsi. “Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che il dolore era significativo, mi sono sdraiata perché mi sentivo svenire”, ha spiegato. Nonostante il dolore, ha cercato di continuare la sua performance.

In seguito, Bruganelli ha riflettuto sul suo comportamento durante la serata, ammettendo di essere stata eccessivamente aggressiva nei confronti della giuria, in particolare con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. “Mi scuso perché ero in modalità poco serena e mi aspettavo un attacco. Voglio chiedere scusa anche a Ivan Zazzaroni, che cercava solo di farmi un complimento”, ha aggiunto.

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

Durante la stessa intervista, Sonia Bruganelli ha espresso la sua frustrazione per i commenti ricevuti da Selvaggia Lucarelli durante la valutazione della sua esibizione. Secondo Bruganelli, Lucarelli avrebbe esagerato con le critiche, arrivando a ridicolizzare la sua performance: “Mi ha detto che sembravo piccolissima sul palco, e l’ho trovato umiliante. Per 50 anni non mi sono mai esposta così e per me è stato molto difficile accettare quelle parole”. Bruganelli ha sottolineato come la presenza di sua figlia sedicenne a casa abbia aggravato la situazione, facendo emergere una reazione più emotiva del solito: “Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, l’ho trovato gratuito e non l’ho accettato”.

Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta”, è intervenuto in difesa di Lucarelli, sostenendo che le sue parole non avevano l’intenzione di ridicolizzare, ma di fornire un’osservazione critica: “Non credo che Selvaggia volesse ridicolizzare la sua esibizione, è stato un tentativo di fotografare la situazione”, ha commentato Matano.

Bruganelli e il suo ruolo pubblico

Infine, Bruganelli ha riflettuto sul suo carattere pubblico e su come questo influenzi la sua presenza nei programmi televisivi. “Non mi interessa essere simpatica”, ha dichiarato, ricordando una sua intervista passata a Fanpage, dove aveva già spiegato come il suo lavoro in televisione richieda un atteggiamento più aggressivo e distaccato. Ha poi parlato del suo nuovo ruolo a Ballando con le Stelle, riconoscendo i suoi limiti nella danza: “Non sono brava, sono tra le più anziane del cast, ma sto cercando di accettare le mie debolezze, un passo alla volta”.