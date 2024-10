Reazione a Catena, le Volta Pagina abbandonano, le ragioni del ritiro spiegate da Pino Insegno non convincono

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo oltre 30 puntate e una vincita di più di 300mila euro, il trio “Le Volta Pagina” ha deciso di lasciare il game show Reazione a Catena. Pino Insegno ha spiegato i motivi dietro questa scelta.

Le Volta Pagina lasciano il programma per motivi personali e familiari

Anna Laura, Antonella e Rosa, provenienti da Reggio Emilia, note come Le Volta Pagina per il loro amore per la lettura, hanno interrotto la loro straordinaria partecipazione a Reazione a Catena dopo aver vinto oltre 300mila euro, una delle somme più alte di questa edizione del programma di Rai1. Ieri, lunedì 7 ottobre, durante una puntata del gioco, il conduttore Pino Insegno ha comunicato al pubblico l’assenza del trio, spiegando le ragioni dietro la loro decisione: “Fra poco noterete che Le Volta Pagina non saranno in studio”, ha detto il presentatore, chiarendo che il gruppo ha deciso di ritirarsi per tornare ai loro impegni lavorativi e familiari. Insegno ha aggiunto: “Era più di un mese che stavano con noi e per motivi familiari e professionali sono tornate al lavoro. Ora giocheranno da casa insieme a voi”.

Le Volta Pagina si sono quindi congedate dal programma dopo 30 puntate e numerose vittorie. In precedenza, solo un’altra squadra, Le Stanghette, aveva scelto di lasciare volontariamente il game show.

Il successo del trio e le polemiche sui social

L’avventura di Anna Laura, Antonella e Rosa a Reazione a Catena era iniziata alla fine di agosto, e da quel momento in poi il trio è riuscito a collezionare una serie impressionante di vittorie consecutive. Il loro percorso ha segnato il record di questa edizione del programma, culminato con una vincita di oltre 300mila euro. Tra le loro vittorie più significative, il 24 settembre, durante il gioco finale de L’Intesa Vincente, hanno portato a casa la cifra di 126mila euro.

Nonostante il loro successo, sui social media non sono mancate critiche. Alcuni utenti hanno sollevato polemiche, sostenendo che le “catene” da indovinare fossero troppo semplici e accessibili a chiunque. Tuttavia, le tre donne hanno mantenuto la loro popolarità, conquistando una vasta fetta di pubblico che le ha seguite con affetto e stima.

Alla fine di questa straordinaria avventura, Le Volta Pagina hanno lasciato il segno come una delle squadre più memorabili di Reazione a Catena, distinguendosi per la loro competenza e per la capacità di risolvere le sfide con agilità.