Bari, auto si ribalta in via Caldarola, ferito conducente, traffico in tilt

Un incidente in via Caldarola ha visto un’auto ribaltarsi, causando il blocco della strada in direzione centro.

Auto ribaltata in via Caldarola

Questa mattina un’auto si è ribaltata in via Caldarola, nel quartiere Japigia. L’incidente ha causato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Il conducente del veicolo ha riportato una forte contusione alla spalla, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

