Incidente mortale, 19enne perde la vita dopo uno schianto frontale con la sua moto contro un’auto

Un giovane di Ottaviano, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Nola, schiantandosi con la sua moto contro un’auto che proveniva in senso opposto.

La dinamica dell’incidente

Nel pomeriggio del 7 ottobre, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un 19enne di Ottaviano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, in via Vittorio Veneto, nella frazione di Piazzolla. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in direzione di Nola quando ha tentato di sorpassare un’auto che lo precedeva.

Durante la manovra, però, si sarebbe trovato sulla traiettoria di una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta. Lo scontro frontale è stato devastante e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, il giovane è deceduto sul posto.

Le indagini

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti sia la Polizia di Stato che la Polizia Locale di Nola, guidata dal colonnello Claudio Russo. Gli agenti hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sullo schianto.

Le testimonianze

Diversi automobilisti che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’incidente sono stati interrogati per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza potrebbero essere cruciali per comprendere appieno la dinamica dello scontro.