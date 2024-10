“Sonia Bruganelli? Si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita” nessuno si aspettava da chi la conosce così bene, queste parole

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli ha affrontato il suo recente scontro con Selvaggia Lucarelli, suscitando discussioni nel panorama televisivo italiano.

Sonia Bruganelli parla del conflitto in diretta

La concorrente di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli, è tornata a discutere l’incidente avvenuto nell’ultima puntata del programma durante un’intervista a La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. L’attrice ha spiegato che la sua reazione emotiva era amplificata dal dolore causato da una costola rotta e dalle critiche di Selvaggia Lucarelli, che l’aveva etichettata come “piccola”. Bruganelli ha commentato: “Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l’ho trovato gratuito”. Ha poi aggiunto che la situazione l’ha fatta infuriare anche perché ha una figlia di 16 anni, un fattore che ha amplificato la sua reazione: “È stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”.

Le parole di Bruganelli hanno attirato anche l’attenzione del giornalista Giuseppe Candela, il quale ha espresso il suo punto di vista su X (ex Twitter). Candela ha affermato: “Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c’entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista”. La sua osservazione ha generato reazioni da parte di Selvaggia Lucarelli e di Marco Salvati, un noto autore televisivo che ha collaborato con Paolo Bonolis.

Le polemiche nel mondo della televisione

Marco Salvati, autore per programmi di successo come Ciao Darwin e Il senso della vita, ha condiviso un commento pungente riguardo alla questione: “Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita”. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sul rapporto tra i vari attori coinvolti, considerando anche la lunga collaborazione tra Salvati e Bonolis. Non è passato inosservato il legame tra le parole di Salvati e le tensioni precedenti tra Bruganelli e lui.

Nel corso del 2023, voci di corridoio hanno insinuato che Bruganelli avesse chiesto a Bonolis di allontanare Salvati dal programma, portando a speculazioni su conflitti interni. Anche se non ci sono conferme definitive riguardo a tale richiesta, le recenti dinamiche all’interno del team di Bonolis potrebbero suggerire che le tensioni non siano solo una questione di opinioni in studio